​Жена Тикнизяна высказалась о реакции фанатов на её публикацию со словом «Зенит»

Яна Ромашкина, супруга Наира Тикнизяна, в четверг сделала публикацию в социальных сетях. Девушка опубликовала фото с футболистом и написала: «Солнце в «Зените». Фанаты восприняли это как намёк на то, что Тикнизян вот-вот перейдёт в питерский клуб из «Локомотива». На самом деле Ромашкина просто пошутила.

«Удивлена, сколько людей не поняли шутки. И уже попрощались с Наиром. Или там кто-то один не понял, всем сказал – и все поверили», - написала Ромашкина в «Телеграме».

Ромашкина устроила небольшой ликбез – объяснила, что выражение «солнце в зените» означает момент, когда солнце достигает наивысшей точки в небе. Впрочем, большинство людей наверняка и так это знает.

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