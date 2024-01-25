Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Раньше люди ехали за туманом и за запахом тайги. Сейчас другие запахи более привлекательны. Другие времена, другие нравы. А, может, ему архитектура Санкт-Петербурга больше нравится, и он без Медного всадника жить в Москве не может», – сказал Воробьев.

Наиру Тикнизяну 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника «Локомотива» в 7 миллионов евро.