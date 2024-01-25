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Угальде в ближайшее время прибудет в Россию

25 Января 2024 • 19:01 Комментировать
Фейеноорд
...
Твенте
28.01 16:30

Форвард «Твенте» Манфред Угальде скоро станет игроком московского «Спартака».

Как утверждает Twente Insite, клубы полностью согласовали детали сделки. По данным источника, сумма трансфера 21-летнего Угальде составит 13 миллионов евро, но она может вырасти до 15 миллионов за счет бонусных выплат. Сообщается, что в ближайшее время костариканец прилетит в Россию для подписания контракта со «Спартаком» до 2028 года.

В сезоне-2023/24 Угальде принял участие в 25 встречах с учетом всех турниров, забил девять голов и стал автором семи ассистов.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

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