​Никита Медведев назвал российского вратаря, которого считает легендой

Страж ворот «Ростова» Никита Медведев назвал голкипера, которого он хотел бы взять в свою команду.

«Легендарный Сергей Овчинников. Начал интересоваться футболом в 2001 году, когда «Локомотив» становился чемпионом. Он для меня большая легенда!» - цитирует Медведева Sport24.

Никите Медведеву 29 лет. В сезоне 2023/2024 вратарь провёл семь матчей, в которых пропустил девять мячей.

Добавим, что «Ростов» на текущий момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть двадцать один зачётный балл.