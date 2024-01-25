​Уткин прокомментировал срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

Уткин отметил, что Тикнизян в «Зените» не был бы основным игроком на позиции левого защитника. Также журналист указал на пример Данила Кругового, которого отправили во вторую команду после подписания предварительного контракта с другим клубом.

«Не то чтобы прям «нет», но если «да», то платите двушку, жрецы Маммоны! Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задёшево!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Тикнизян запрашивал у «Зенита» 2 миллиона евро в год, поэтому трансфер и сорвался.

Тикнизян отреагировал на срыв трансфера в «Зенит»