​«Зенит» ведёт переговоры по экс-игроку «Реала»

«Зенит» ведёт работу по усилению состава команды. Питерский клуб хочет заполучить Альваро Фидальго из «Америки». Сантьяго Баньос, занимающий должность вице-президента мексиканского клуба, подтвердил факт ведения переговорного процесса.

«Мы ведём переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», - цитирует Баньоса Sport24.

Стоит сказать, что 26-летний Фидальго прошёл через академию мадридского «Реала». В «Америке» этот футболист оказался в феврале 2021 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Альваро Фидальго в 8 миллионов евро.