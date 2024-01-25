Радченко: «Нобоа хотел закончить карьеру в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уходе полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи».

Эквадорский футболист отправился доигрывать на родину в «Эмелек».

«Помню слова Нобоа, что он хотел закончить карьеру в «Зените». Нобоа – великолепный игрок, но век профессионального футболиста очень короткий, поэтому пришло время вернуться на родину. Так делают многие игроки», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Как считает эксперт, Нобоа уже тяжело играть в 38 лет, поэтому его не хватает на все 90 минут, ведь он является футболистом центра поля.

В первой половине текущего сезона Нобоа провел за «Сочи» 14 матчей с учетом всех турниров, забил три гола и оформил один ассист.