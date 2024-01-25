В «Бешикташе» опровергли интерес к Помазуну

Самет Айбаба, глава футбольного департамента «Бешикташа», прокомментировал возможность перехода вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

«Мы не интересуемся Помазуном, это неправда», — приводит слова функционера «чёрно-белых» «Матч ТВ».

Илья Помазун выступает с 2020 года на правах аренды за екатеринбургский «Урал», в 22 матчах нынешнего сезона в рамках всех состязаний пропустив 32 гола. Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего вратаря в два с половиной миллиона евро.