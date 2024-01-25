Наумов: Сорвавшийся трансфер в «Зенит» — минус для Тикнизяна

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о несостоявшемся переходе защитника «красно-зелёных» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит».

«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что не говорил», — заявил Наумов «Спорт-Экспрессу».

Как считает эксперт, в «Зените» у Тикнизяна было бы больше шансов завоевать трофей. Кроме того, футболист потерял в финансовом плане, отметил Наумов.

В текущем сезоне Тикнизян появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет пять ассистов.