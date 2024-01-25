Булыкин — о Тикнизяне: Как часто бывает, всё решается в последние дни

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о несостоявшемся переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее появилась информация, что футболист не смог договориться с санкт-петербургским клубом по зарплате, и «сине-бело-голубые» решили не делать игроку новое предложение.

«То, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, — показатель большого числа подковерных игр», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что часто трансферы случаются в последние дни окна, поэтому все еще может измениться.

Контракт 24-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. По данным портала Transfermark, стоимость защитника составляет семь миллионов евро.