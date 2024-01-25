Бывший игрок сборной Нидерландов выступил против трансфера Угальде в «Спартак»

Бывший нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп поделился комментарием о предстоящем трансфере форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Твенте» не нужно идти на эту сделку. Угальде не стоит переезжать в Россию, пусть лучше попробует свои силы во Франции, Португалии или Германии. Я в курсе, что «Спартак» готов выделить на покупку больше 14 миллионов евро, но «Твенте» не надо принимать это предложение», — приводит слова экс-футболиста Fcupdate.nl.

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал все условия сделки с «Твенте» и самим игроком. По данным СМИ, Угальде подпишет с «красно-белыми» длительное соглашение до лета 2028 года.