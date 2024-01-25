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Пономарёв: Если «Зенит» не возьмет титул, летом он скупит всех сильнейших

25 Января 2024 • 17:54 Комментировать

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв оценил возможную летнюю трансферную кампанию петербургского «Зенита».

«Если «Зенит» не возьмет титул, летом он скупит всех сильнейших: и бразильцев, и русских. За последние пять лет в клубе привыкли к титулам. И другой результат там вряд ли может считаться нормальным», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Пономарёв заявил, что возможный переход Наира Тикнизяна показывает, что «сине-бело-голубые» способны ослаблять прямых конкурентов в борьбе за чемпионство.

Напомним, что подопечные Сергея Семака выиграли последние пять розыгрышей РПЛ. В нынешнем сезоне «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице.

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Зенит Владимир Пономарёв
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