Пономарёв: Если «Зенит» не возьмет титул, летом он скупит всех сильнейших

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв оценил возможную летнюю трансферную кампанию петербургского «Зенита».

«Если «Зенит» не возьмет титул, летом он скупит всех сильнейших: и бразильцев, и русских. За последние пять лет в клубе привыкли к титулам. И другой результат там вряд ли может считаться нормальным», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Пономарёв заявил, что возможный переход Наира Тикнизяна показывает, что «сине-бело-голубые» способны ослаблять прямых конкурентов в борьбе за чемпионство.

Напомним, что подопечные Сергея Семака выиграли последние пять розыгрышей РПЛ. В нынешнем сезоне «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице.