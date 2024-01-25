Белоус: Тикнизяну можно прекрасно играть за «Локомотив»

Бывший вице-президент столичного «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном срыве перехода Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».

«Деньги не все решают в футболе. Если «Зенит» все же захочет Тикнизяна, значит стоит искать деньги. Тикнизяну можно прекрасно играть за «Локомотив», — приводит слова функционера «РБ Спорт». По мнению эксперта, у Тикнизяна будет серьёзная конкуренция в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, что Наир Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга. Несмотря на слухи о договорённсти по трансферу, ранее появилась информация, что с игроком не смогли согласовать зарплату.