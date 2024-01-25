Кирилл Комбаров — о брате: «Спартак» сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды»

Экс-игрок московского «Спартака» Кирилл Комбаров ответил на вопрос, получится ли у его брата Дмитрия Комбарова на посту главного тренера «Спартака-2».

«Хочется в это верить. Считаю, что «Спартак» сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды. Клуб смотрит на своих бывших футболистов, делает на них ставку», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Бывший защитник добавил, что, возможно, в будущем его брат попадет в основную команду помощником или даже станет главным тренером «Спартака».

Напомним, Дмитрий Комбаров выступал за «красно-белых» с 2010 по 2019 год. За это время он стал обладателем золотых медалей РПЛ и выиграл Суперкубок страны.