Кечинов: За 15 миллионов евро Угальде должен стать лучшим бомбардиром «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о предстоящем переходе форварда «Твенте» Манфреда Угальде в столичный клуб.

Ранее стало известно, что «красно-белые» заплатят за 21-летнего костариканца порядка 15 миллионов евро.

«Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. 15 миллионов евро – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В текущей кампании на счету Угальде 25 выходов на поле во всех турнирах, девять забитых мячей и семь оформленных ассистов.