Агент Гюнтера подтвердил разговор с «Локомотивом»

Эрсин Акан, представитель защитника итальянской «Верона» Корая Гюнтера, высказался о возможности переезда игрока в Россию.

«Корай может приехать в Россию. Есть разговор с «Локомотивом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что немецкий защитник выступает за «Верону» с 2019 года. В 102 матчах в составе клуба Серии А Гюнтер стал автором двух забитых мячей при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Гюнтер не провёл ни одного матча.