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Масалитин: «Возможно, Мусаева в ЦСКА будут готовить на замену Заболотному» эксклюзив

25 Января 2024 • 16:57 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «армейцев».

- ЦСКА сегодня сыграл с «Торпедо», и дебютный гол за новую команду забил нападающий Мусаев. Он сможет побороться за место в основе?

- Его и брали, чтобы он составил конкуренцию. Прежде всего, Заболотному. Они похожи по габаритам. Чалов – форвард немного другого плана.

- Мусаев моложе Заболотного. Видите в этом преимущество?

- У Заболотного через полгода заканчивается контракт. Возможно, Мусаева подготовят ему на смену.

- Как относитесь к неутихающим слухам, что Чалов на карандаше у «Зенита»?

- На то они и слухи. Когда будет конкретика, тогда можно будет что-то обсуждать. Думаю, что в России Чалов будет играть только в ЦСКА. Если уйдет, то только за границу.

- А почему ему не перейти на хорошую зарплату в «Зенит»?

- Очень бы хотелось, чтобы в спорте не все решали деньги. Кто-то соглашается на большие деньги. Но при этом есть риски получения серьезной травмы. Когда меняешь футбол на деньги, то такие риски велики.

- Каковы шансы взять Кругового в аренду у «Зенита», или питерцы проявят принципиальность?

- Тут как руководство договорится. В идеале было бы хорошо, чтобы парень не ломал карьеру и не оказался на задворках футбола. Можно же цивилизованно договориться, получить какие-то деньги и дать футболисту спокойно играть.

- Полгода, проведенные в «Зените-2», могут сказаться на качествах Кругового?

- Там получается всего три месяца. Их можно провести даже с пользой: перегрузиться и вернуться с новыми силами более конкурентоспособным. Это уже зависит от характера Кругового и ЦСКА, чтобы новый клуб его подбадривал.

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- Насколько Круговой нужен ЦСКА уже сейчас? Стоит ли «армейцам» биться за его аренду?

- У ЦСКА есть проблемы с левой стороны. Если пригласят в команду центрального защитника, то слева может и Мойзес сыграть. Прямо серьезных проблем с составом нет. А в центре есть даже перебор. Плюс Дивеев выздоровеет. Кого куда покупать? Перебор – это тоже плохо.

- Всю осень говорилось о том, что ЦСКА не хватает состава, но пока клуб совершил только одно приобретение. Не маловато?

- Не стоит забывать, что в команде есть много молодых ребят. Ермаков, Кисляк, Рядно, Агапов, другие игроки. Если бы этих ребят больше использовали в матчах, доверяли им, то конкуренция была бы нормальной. Понятно, что на кону стоит результат, а молодежь не может его обеспечивать. Но если ребята будут играть чаще, то кто-то может и выстрелить. Учитывая характеры Лукина и Кисляка, я больше чем уверен, что они тоже поборолись бы за место в основе. Яковлев мог бы составить конкуренцию Заболотному и Чалову, если бы ему больше доверяли. Посмотрите, как Осинькин выдерживает молодежь. Салтыков, Пиняев, Зиньковский там появились. Это говорит о том, что с молодежью тоже надо работать. А все хотят сразу работать с чемпионами.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Валерий Масалитин Антон Заболотный Фёдор Чалов Данил Круговой Тамерлан Мусаев ещё теги
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