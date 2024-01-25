​Тикнизян отреагировал на срыв трансфера в «Зенит»

Зимний переход защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. Футболист в социальных сетях отреагировал на эту информацию – он опубликовал классический мем с титрами в конце фильма. Тикнизян явно дал понять, что эта история закончилась, и вторую часть сезона он проведёт в московской команде.

Если брать нынешний сезон, то Тикнизян поучаствовал в 23 официальных матчах «Локомотива» во всех турнирах. В них защитник записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров. Команда на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

​Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался – названа причина