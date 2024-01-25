Иванов: Будем наказывать Влута за новую травму

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новую травму нидерландского нападающего команды Рая Влута.

«Будем думать, что делать дальше. Сейчас отправили его за свой счет на обследование. Конечно, будем его наказывать, пока сложно что-то говорить», — приводит слова президента клуба «Матч ТВ». Также Иванов подтвердил, что у игрока скоро заканчивается контракт с екатеринбургской командой.

Напомним, что Влут не выходил в нынешнем сезоне после перенесённой в мае текущего года операции. 28-летний игрок выступает за «Урал» с 2022 года.