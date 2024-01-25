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Личка оценил работу игроков «Динамо» на сборах

25 Января 2024 • 16:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил работу своей команды на сборах в Катаре.

Напомним, сегодня, 25 января, «бело-голубые» разгромили в товарищеском матче катарскую команду «Аль-Вакра» (9:2).

«Уровень поля, гостиницы, пляжа — это пятёрка. Работу же игроков оценю на четыре с плюсом», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отставание москвичей от первого «Краснодара» сейчас составляет шесть баллов.

Свой первый матч в весенней части чемпионата «бело-голубые» проведут 2 марта против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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