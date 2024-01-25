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Гендиректор «Пари НН»: «Мы не можем рассчитывать, что Сулейманов вернётся в клуб»

25 Января 2024 • 16:25 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о будущем нападающего нижегородского клуба Тимура Сулейманова, который сейчас выступает за «Локомотив» на правах аренды.

По словам гендиректора, клуб находится с 23-летним футболистом в хороших отношениях, однако гарантий его возвращения дать не может.

«Мы прекрасно понимаем, что он выполнит все задачи, которые перед ним стоят, и что у него всё будет хорошо. Но рассчитывать, что он вернётся в клуб и встроится в нашу работу, мы в настоящий момент не можем», — приводит слова гендиректора Metaratings.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» и «Локомотив» в общей сложности 25 матчей, забил в них восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

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