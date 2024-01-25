Гендиректор «Пари НН»: «Мы не можем рассчитывать, что Сулейманов вернётся в клуб»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о будущем нападающего нижегородского клуба Тимура Сулейманова, который сейчас выступает за «Локомотив» на правах аренды.

По словам гендиректора, клуб находится с 23-летним футболистом в хороших отношениях, однако гарантий его возвращения дать не может.

«Мы прекрасно понимаем, что он выполнит все задачи, которые перед ним стоят, и что у него всё будет хорошо. Но рассчитывать, что он вернётся в клуб и встроится в нашу работу, мы в настоящий момент не можем», — приводит слова гендиректора Metaratings.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» и «Локомотив» в общей сложности 25 матчей, забил в них восемь голов и отдал одну результативную передачу.