​«Спартак» покупает нападающего – инсайдер назвал детали сделки

В ближайшее время состав «Спартака» пополнит нападающий Манфред Угальде. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красно-белые» заплатят за 21-летнего костариканца 15 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер в истории нидерландского «Твенте».

В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для совершения сделки. Угальде подпишет контракт на четыре с половиной года.

Добавим, что «Спартак» сейчас готовится ко второй части сезона 2023/2024 на зимнем сборе в ОАЭ. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Раскрыта возможная зарплата Угальде в «Спартаке»