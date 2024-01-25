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​«Спартак» покупает нападающего – инсайдер назвал детали сделки

25 Января 2024 • 16:19 Комментировать (1)

В ближайшее время состав «Спартака» пополнит нападающий Манфред Угальде. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красно-белые» заплатят за 21-летнего костариканца 15 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер в истории нидерландского «Твенте».

В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для совершения сделки. Угальде подпишет контракт на четыре с половиной года.

Добавим, что «Спартак» сейчас готовится ко второй части сезона 2023/2024 на зимнем сборе в ОАЭ. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Раскрыта возможная зарплата Угальде в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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AndrewS
25 Января 2024 в 17:07
Опять старая песня: покупаем то, что продают, но втридорога! Кроме возраста, у пацанчика никаких особых плюсов нет. Понятно было бы, если расчёт только на перепродажу, но, купив за такие деньги, что на нём можно будет выручить?! Берём за 15, отдадим за 5...
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