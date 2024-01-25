​Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался – названа причина

Переход защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. 24-летний футболист продолжит выступать за московский клуб.

По данным «Чемпионата», «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном о зарплате, и переговорный процесс завершился. Футболист запрашивал около 2 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча. На счету защитника восемь голов и пять результативных передач на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают Тикнизяна в 7 миллионов евро.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (36 очков), а «Локомотив» - четвёртое (31 очко).