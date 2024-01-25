Генеральный директор «Пари НН»: Для меня Романцев – величина мирового масштаба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе Олега Романцева в качестве советника клуба.

«Для меня это величина мирового масштаба. Думаю, что и для многих футболистов. Когда Олег Иванович зашёл в раздевалку на тренировке, ребята, увидев его, среагировали ярко, мощно», – приходит слова Metaratings.ru. Функционер нижегородцев также отметил, что решение Романцева остаться с клубом оцень ценно для «Пари НН».

Олег Романцев с декабря 2023 года является советником нижегородского клуба. После 18-ти туров чемпионата подопечные Сергея Юрана находятся на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.