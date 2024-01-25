​«Зенит» не смог договориться с Тикнизяном

В последние дни «Зенит» активно работал над трансфером защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива». Впрочем, питерский клуб не смог договориться с 24-летним футболистом об условиях контракта. Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Отмечается, что нового предложения от «Зенита» у Тикнизяна пока что нет. Впрочем, до закрытия зимнего трансферного окна в России есть ещё много времени, и не исключено, что питерцы предпримут новую попытку.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 7 миллионов евро.

​Тикнизян загадочно ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»