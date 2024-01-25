Тарханов: Нобоа провёл великолепный отрезок в России

Бывший главный тренер многих клубов РПЛ Александр Тарханов оценил переход Кристиана Нобоа в «Эмелек» из «Сочи».

«Нобоа провёл великолепный отрезок в России, он во всех командах выделялся. И в «Рубине», в «Зените», и в «Сочи». Большая заслуга Нобоа во втором месте «Сочи». Но годы свое берут, плюс были травмы», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, Кристиан оставил серьёзный след в отечественном футболе, став одним из лучших легионеров в мстории Российской премьер-лиги.

Напомним, что Нобоа покинул «Сочи», перейдя в родной «Эмелек», в котором хавбек начинал профессиональную карьеру. В России полузащитник провёл 17 лет, выступая за «Рубин», «Зенит», «Динамо», «Ростов» и «Сочи».