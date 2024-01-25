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Сенников: Томпсону в «Оренбурге» играть будет легче

25 Января 2024 • 15:35 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил переход Хорди Томпсона в «Оренбург».

«Томпсону здесь играть будет легче. Он будет отвлечён от той ситуации, для самого игрока это лучше, куда-то уехать в другую страну. Это не попытка избежать наказания, а просто для того, чтобы нормально тренироваться, играть и сосредоточиться на футболе», — приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, трансфер Томпсона не повлияет негативно на уровень лиги, поскольку это не является попыткой укрыться в стране и получить её паспорт.

Напомним, что Хорди Томпсон официально присоединился к «Оренбургу», перейдя на правах аренды из «Коло-Коло». В декабре игрока был отпущен местным судом под залог в размере 105 тысяч евро из-за попытки домашнего насилия.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сенников Оренбург Хорди Томпсон ещё теги
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