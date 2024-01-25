Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры против легенд «Барселоны».

«Мы проиграли 1:3, но «Барселона» в порядке. Они постоянно тренируются, играют, постоянно участвуют в играх разных. В «Барсе» есть футболисты, которые закончили только недавно карьеру, но меня поразили другие. Пуйоль, например, он в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим защитником. Катился и носился, и меня съел, и многих покусал. Просто до сих пор находится в хорошей форме, с «Барселоной» нам было тяжело, тем более, у нас многие не так активно тренируются, что стало видно сразу. А там и Тевес, и Ривалдо, и Пуйоль, и в нападение вышел потом Нолито», — сказал Булыкин.

20 января в Китае прошёл матч легенд мирового футбола и легенд «Барселоны». Дмитрий Булыкин выступал за команду мира, которая проиграла со счётом 1:3.