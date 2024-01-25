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Влут прибыл в расположение «Урала» с травмой

25 Января 2024 • 14:36 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Нападающий «Урала» Рай Влут прибыл в расположение команды, которая сейчас находится в Дубае, с травмой. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что нидерландский футболист получил повреждение во время самостоятельной подготовки по ходу отпуска. Влут должен будет пройти медобследование для того, чтобы определить степень серьёзности травмы.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний Влут не провёл за «Урал» ни одного официального матча.

Нидерландский футболист перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны». С тех пор за команду из Екатеринбурга нападающий провёл в общей сложности 25 встреч, в которых забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Рай Влут

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