В «Зените» рассказали, хотел ли клуб приобрести Сперцяна

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о возможном трансфере хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Правда ли, что «Зенит» хотел купить Сперцяна? Неправда», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.