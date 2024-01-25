Зиньковский — о сборах «Спартака»: «Как проходят тренировки? Замечательно!»

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о текущих сборах команды.

«Как проходят тренировки? Замечательно! С такой погодой вообще прекрасно. Закончились ли беговые упражнения? Нет, они никогда не заканчиваются! Сегодня только третий день. Бега продолжаются», — заявил Зиньковский пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет один ассист.

Первым соперником «Спартака» в 2024 году в официальных матчах станет «Зенит». Игра пройдет в начале марта в Санкт-Петербурге.