Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебютном голе Тамерлана Мусаева в товарищеском матче с «Торпедо» и усилении «армейцев».

- ЦСКА сегодня сыграл с «Торпедо», и дебютный мяч за новую команду забил нападающий Мусаев. Он сможет побороться за место в основе?

- Хороший парень, но насколько его хватит, я не знаю. Силенок ему надо добавить, чтобы использовать свои лучшие качества, тогда из него получится очень хороший футболист. Пока идет притирка, и чемпионат еще не начался, но то, что он забил, это позитивный момент. Тамерлан хорошо ориентируется на поле, понимает игру. Это очень важно. Сейчас это редкое качество.

- Некоторые эксперты и болельщики скептически отнеслись к переходу Мусаева в ЦСКА.

- Я не смотрел целиком контрольный матч с «Торпедо», поэтому не могу объективно рассуждать о нем. Но я видел нарезку моментов. Что-то в нем есть.

- Как вы отнеслись к слухам, что Чалов может перейти в «Зенит»?

- Не верю в это. Что ему там делать? В «Зените» и так избыток нападающих. Зачем Фёдору идти на лавку? В ЦСКА Чалов вырос, здесь родной коллектив, хорошая перспектива. Ему надо прибавлять, потому что хорошие матчи чередуются со слабыми. Причин я не знаю. Понятно, что «Зенит» может дать большие деньги и этим кого-то сманивает. Но деньги – не самое главное. Я знаю много случаев, когда деньги портили карьеру.

- Каковы шансы ЦСКА взять Кругового в аренду до лета у «Зенита», или питерцы проявят принципиальность и не отпустят его?

- Если так получилось, что он уходит из «Зенита», самый хороший вариант для всех – отдать его в аренду. Какой смысл мариновать человека во второй команде? Он будет растренированный, не в лучшем психологическом состоянии. А так, уверен, что ЦСКА он принесет пользу. Парень задорный, двигается много, старается. В ЦСКА он сможет еще прибавить, когда доверия станет больше.

- Согласны с тем, что команда Федотова в это межсезонье больше всех топ-клубов нуждается в усилении?

- Да. Но самое главное, чтобы Акинфеев не закончил играть. В истории был случай, когда вратарь играл до 50 лет, но для этого нужно здоровье, чтобы тренироваться каждый день из года в год. Это не каждому дано. И потом, надо избегать травм. Надеюсь, Игорь еще поиграет, потому что для клуба он много значит.

- После ухода Акинфеева у ЦСКА будут проблемы во вратарской линии?

- Не обязательно. В команде всегда была неплохая молодежь.

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- Если у «армейцев», кроме Мусаева, больше не будет приобретений, ЦСКА не сможет претендовать на медали?

- Думаю, в команде понимают ситуацию. Может, с деньгами проблемы, а, возможно, какие-то решения уже есть и кого-то возьмут в последний момент. А если приобретений не будет, ЦСКА придется сложно. Он и так играл не очень ровно. Хорошие матчи чередовались с посредственными. Провалов особых я не увидел, но играл клуб нестабильно. А для хороших результатов стабильность необходима.

- Тогда на какое место «армейцы» реально могут претендовать в этом сезоне?

- Трудно сказать, потому что многие клубы зимой усилят свои составы. Где-то тренеры меняются. Что-то новое появится.

Елена Григорьевская