Билялетдинов: «Пожелаем Тикнизяну не пропасть в «Зените»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника московской команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста.

Билялетдинов отметил, что Тикнизян хорошо проявил себя в первой части нынешнего сезона, поэтому его переход в стан действующего чемпиона России будет выглядеть логично.

«Если трансфер состоится, пожелаем Тикнизяну удачи, не пропасть в «Зените» и получать там достаточно игрового времени. И поблагодарим за работу в «Локомотиве». Ребят с российским паспортом в «Зените» маловато», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» армянский футболист защищает с лета 2021 года, ранее он выступал за ЦСКА.