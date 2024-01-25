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Билялетдинов: «Пожелаем Тикнизяну не пропасть в «Зените»

25 Января 2024 • 14:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника московской команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста.

Билялетдинов отметил, что Тикнизян хорошо проявил себя в первой части нынешнего сезона, поэтому его переход в стан действующего чемпиона России будет выглядеть логично.  

«Если трансфер состоится, пожелаем Тикнизяну удачи, не пропасть в «Зените» и получать там достаточно игрового времени. И поблагодарим за работу в «Локомотиве». Ребят с российским паспортом в «Зените» маловато», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» армянский футболист защищает с лета 2021 года, ранее он выступал за ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динияр Билялетдинов Наир Тикнизян ещё теги

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