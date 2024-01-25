Колыванов считает, что РПЛ входит в топ-6 лиг мира

Российский тренер Игорь Колыванов оценил уровень Российской премьер-лиги.

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59 место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем», — цитирует Колыванова Legalbet.

После 18 сыгранных туров лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Краснодар», который набрал 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит», имеющий в активе 36 очков. Замыкает тройку с 32 баллами московское «Динамо».

Возобновление чемпионата России после зимней паузы состоится в начале марта.