Уилкшир: «У Нобоа была великолепная карьера в России»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал отъезд полузащитника Кристиана Нобоа из России.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе 38-летнего Нобоа в эквадорский «Эмелек».

«Да, мне удалось поиграть с Нобоа. Он хороший парень, игрок. У него хорошее видение игры, он отдавал замечательные пасы. У него была великолепная карьера в России», — приводит слова Уилкшира «Чемпионат».

Экс-игрок отметил, что далеко не все легионеры так долго задерживаются в России, но Нобоа удалось это сделать. Это был замечательный футболист для РПЛ, подытожил Уилкшир.

Напомним, Нобоа выступал за «Динамо» с 2012 по 2015 год, а Уилкшир защищал цвета «бело-голубых» с 2008 по 2014 год и в сезоне-2016/17.