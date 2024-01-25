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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: В «Пари НН» назревает скандал? Не дождётесь!

25 Января 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на информацию, что хочет избавиться от полузащитника команды Николая Калинского.

«С удивлением прочитал на одном из сайтов, якобы Юран указал на дверь Калинскому и в команде назревает скандал. Полнейшая чепуха! Хочу передать этим писакам: все у нас хорошо, не дождетесь!» — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист отметил, что клуб рассчитывает на Калинского.

В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет три гола.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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sierge
25 Января 2024 в 14:14
Дайте Сергею поработать)
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