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В «Пари НН» считают Юрана лучшим тренером первой части сезона в РПЛ

25 Января 2024 • 13:45 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал наставника нижегородской команды Сергея Юрана лучшим тренером первой части текущего сезона в РПЛ.

«Вижу, как он пашет. Он один из самых сильных тренеров в этом сезоне РПЛ, если не самый сильный. Я прекрасно понимаю, что сейчас оцениваю предвзято и не мне такое говорить, но если не я, то кто?» — цитирует гендиректора Metaratings.

После 18 туров РПЛ Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отметим, что Юран возглавляет команду из Нижнего Новгорода с апреля прошлого года, ранее он работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Сибири», «Балтике» и «Шиннике».

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