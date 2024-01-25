В «Пари НН» считают Юрана лучшим тренером первой части сезона в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал наставника нижегородской команды Сергея Юрана лучшим тренером первой части текущего сезона в РПЛ.

«Вижу, как он пашет. Он один из самых сильных тренеров в этом сезоне РПЛ, если не самый сильный. Я прекрасно понимаю, что сейчас оцениваю предвзято и не мне такое говорить, но если не я, то кто?» — цитирует гендиректора Metaratings.

После 18 туров РПЛ Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отметим, что Юран возглавляет команду из Нижнего Новгорода с апреля прошлого года, ранее он работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Сибири», «Балтике» и «Шиннике».