Глушаков — о возрасте: «На футбольном поле все равны»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о своём возрасте.

«На футбольном поле все равны, каждый день должны доказывать с 1‑й по 90‑ю минуту. Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное — выдерживать нагрузки, показывать игру», — заявил Глушаков «Матч ТВ».

Футболист отметил, что сейчас достаточно возрастных футболистов, например, Модрич, Роналду и Месси.

На данный момент 36-летний Глушаков является свободным агентом, однако первый сбор он провел с «Ростовом» и на второй сбор отправится вместе с командой.

В первой части сезона полузащитник выступал за костромской «Спартак».