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Сенников: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперёд»

25 Января 2024 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали сделку по трансферу 24-летнего футболиста. По мнению Сенникова, переход Тикнизяна в «Зенит» выгоден как для «Локомотива», так и для самого игрока.

«Для Наира переход в «Зенит» – это шаг вперёд. Конкуренция в «Зените» выше. В «Локомотиве» он уже не борется за место в старте. Если Тикнизян хочет расти дальше, ему надо переходить либо в «Зенит», либо в европейскую команду», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Сенников Наир Тикнизян ещё теги

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