Нападающий словенской «Муры» Дардан Шабанхаджай успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Рубин».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», сделка близка к завершению, и уже сегодня, 25 января, казанский клуб может объявить о трансфере 22-летнего австрийского футболиста. Сумма трансфера составит чуть более одного миллиона евро.

Стоит отметить, что игрок, который на молодежном уровне выступал за сборную Косова, ни разу не выступал за пределами Австрии.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.