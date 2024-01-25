Деменко — о конкуренции Соболева с Угальде: Абаскаль должен объяснить, что выход в старте никому не гарантирован

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о том, может ли возникнуть конфликт между нападающим «красно-белых» Александром Соболевым и потенциальным новичком команды Манфредом Угальде.

«Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежды и появляется конкуренция, но она все равно необходима. Тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован», — приводит слова Деменко «RT на русском».

Ранее появилась информация, что «Спартак» находится на завершающей стадии переговоров по трансферу Угальде из «Твенте». По данным СМИ, сумма сделки составит 10-15 миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 набранных очков.