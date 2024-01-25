В «Пари НН» заявили, что задача команды — попасть в топ-5 РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о задачах команды на остаток текущего розыгрыша чемпионата России.

«Попадание в топ-5 можно назвать вашей задачей? Да, есть такая задача. Но основная задача – биться в каждой игре. Неважно, пятое или шестое место будет в конце сезона – главное, чтобы команда боролась в каждом матче», — приводит слова функционера Metaratings.

В нынешнем сезоне нижегородский коллектив провел 18 матчей в рамках чемпионата России и сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице. В копилке подопечных Сергея Юрана 24 зачетных балла.