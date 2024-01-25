«Пари НН» не станет удерживать Юрана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе Сергея Юрана с пота наставника команды.

«Сейчас перед Сергеем Николаевичем стоит амбициозная задача, не думаю, что он будет каким-то образом метаться и что-то менять. У Юрана есть задача на этот сезон и подписанный контракт», — заявил Мелик-Гусейнов Metaratings.

Функционер отметил, что если все будет устраивать обе стороны, то сотрудничество продолжится, но если Юран получит приглашение от другой команды, то мы не будем его удерживать.

В первой части сезона «Пари НН» набрал 24 очка, которые позволяют команде находиться на девятой строчке в Российской премьер-лиге.