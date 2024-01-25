Гранат считает Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал отъезд эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи».

24 января «Сочи» официально сообщил об уходе 38-летнего хавбека в эквадорский «Эмелек».

«Секрет Нобоа заключался в его таланте и спокойствии. В любой ситуации он был предельно спокоен. Как футболист он вел игру команды. Нобоа — один из самых ярких иностранцев за всю историю РПЛ», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В первой половине сезона Нобоа провел 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет один ассист.

После 18 туров «Сочи» находится в самом низу турнирной таблицы, набрав 11 очков.