Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не видит проблемы в том, что ростовский СКА из Второго дивизиона может выступать в Медиалиге.

«Абсолютно никакой проблемы нет. А в чём проблема? Ничего страшного. Они ведь не из Премьер-лиги уходят, а из Второй. У нас там несколько дивизионов. Поэтому я не вижу здесь проблемы никакой. Ищут где лучше, видимо, денег не хватает, чтобы содержать команду.

Ну и пусть идут себе на здоровье! Все ищут, что себе по карману. Есть деньги – играют там, нет денег – играют там, где меньше зарплаты. Это не проблема российского футбола», — сказал Колосков.

Ранее владелец СКА Ростов-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что команда прекращает своё выступление во Второй лиге и переходит в Медиалигу.