В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» о переходе Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в стан московского «Локомотива».

Спортивный функционер отметил, что уральский клуб не ведёт переговоров с «железнодорожниками» по поводу перехода аргентинца, также нет продвижения и в разговорах с иностранными командами.

«Сложно сказать, останется ли Вера в «Оренбурге». Трансферное окно открыто ещё месяц, неизвестно, что будет. Пока никаких переговоров ни с кем нет», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, что 26-летний футболист был близок к переходу в «Локомотив», но трансфер не состоялся по финансовым разногласиям между клубами.