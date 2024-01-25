Президент «Сочи» готов предложить Нобоа работу в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился информацией о том, готов ли предложить экс-игроку команды Кристиану Нобоа должность в клубе в будущем.

«Готов ли «Сочи» предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры? Да», — заявил функционер изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 38-летний эквадорец покинул «Сочи» этой зимой и вернулся в родной «Эмелек».

За южан Нобоа выступал с лета 2019 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.