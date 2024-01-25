Василенко рассказал о задачах грузинского «Телави»

Новый главный тренер «Телави» Олег Василенко рассказал о задачах грузинского клуба.

Специалист отметил, что новый владелец купил клуб прошлой весной, поэтому всё проходило сумбурно, и этот процесс продолжается, ведь на определенные улучшения необходимо время.

«Мы создаём команду с нуля. Безусловно это сложный процесс, но в то же время интересный.

Мы просматриваем очень много футболистов: легионеры, футболисты из Грузии. Создать команду — первостепенная задача», - приводит слова Василенко «Чемпионат».

Напомним, что 50-летний наставник подписал контракт с командой из Грузии до конца 2024 года.