Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не интересуется игроком «Карабаха» Андраде слухи

25 Января 2024 • 12:19 Комментировать

«Краснодар» не заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Леандро Андраде.

Как сообщает «РБ Спорт», у «быков» в приоритете другие футболисты, они занимаются поиском правого вингера и нападающего.

Контракт 24-летнего футболиста из Кабо-Верде с командой из Азербайджана рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Андраде принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде. 

Напомним, что «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу в лидерах турнирной таблицы РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Карабах Леандро Андраде трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
14:10 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «У Нобоа была великолепная карьера в России»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Литвинов присоединился к «Спартаку» в ОАЭ и работает индивидуально
14:00 · Россия. Премьер-лига
Юран: В «Пари НН» назревает скандал? Не дождётесь!
13:55 · Россия. Премьер-лига
Ахметов — о дебюте за «Зенит»: «Очень приятно было играть с футболистами такого уровня»
13:45 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» считают Юрана лучшим тренером первой части сезона в РПЛ
13:39 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о возрасте: «На футбольном поле все равны»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперёд»
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может объявит о переходе нападающего «Муры» Шабанхаджая слухи
13:28 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о конкуренции Соболева с Угальде: Абаскаль должен объяснить, что выход в старте никому не гарантирован
13:19 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что задача команды — попасть в топ-5 РПЛ
13:16 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не станет удерживать Юрана
13:04 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории РПЛ
12:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» о переходе Веры
12:47 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи» готов предложить Нобоа работу в клубе
Все новости
Рекомендуем