«Краснодар» не заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Леандро Андраде.

Как сообщает «РБ Спорт», у «быков» в приоритете другие футболисты, они занимаются поиском правого вингера и нападающего.

Контракт 24-летнего футболиста из Кабо-Верде с командой из Азербайджана рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Андраде принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу в лидерах турнирной таблицы РПЛ.