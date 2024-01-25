Василенко рассказал, как появился вариант с грузинским «Телави»

Бывший наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал, как появился вариант с работой в грузинском «Телави».

Специалист отметил, что в отпуске у него состоялся телефонный разговор с руководителем клуба, после которого был назначена встреча, на которой по итогу обсуждался проект.

«Мы хорошо поговорили. Я взял паузу, а после Нового года мы созвонились ещё раз, встретились и договорились юридически», - приводит слова Василенко «Чемпионат».

По итогам прошлого сезона чемпионата Грузии «Телави» занял восьмое место в турнирной таблице, но смог сохранить прописку в элитном дивизионе.